تطهير وتكريك ترعة السعيدية بزمام مركزى أبو حماد وفاقوس بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أعمال تطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من ترعة السعيدية بطول 44.3 كم بنطاق مركزى أبو حماد وفاقوس وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة وتحقيق أقصى إستفادة من مياه الرى وحفاظاً على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

شدد المحافظ على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، لافتاً إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أن أعمال تطهير ترعة السعيدية بطول 44.3 كم والتى تخدم زمام 36657 فدان أرض زراعية بمركزى أبو حماد وفاقوس تأتى ضمن جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية حيث يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف ، بإستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات الإدارة المركزية للرى والمواد المائية بالشرقية والوحدات المحلية والقروية التابعة لمركزى أبو حماد وفاقوس لنقل مخلفات أعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولاً بأول.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أنه يتم تطهير ترعة السعيدية 3 مرات ميكانيكياً ومرتين يدوياً كل عام بإستخدام حفارين ذو أذرع طويلة على الجسور وحفار محمول على صندل ويدوياً عن طريق العمالة اللازمة, وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة ولتستفيد منها كافة الأراضى الزراعية بالمنطقة , مناشداً المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة فى الترع والمصارف والمجارى المائية حفاظاً عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهاية الترع ، لافتاً إلى أن قانون البيئة يقضى بتوقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة بالمجارى المائية، تصل إلى 10 آلاف جنيه، والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.