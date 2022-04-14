تسليم 818 أسرة بمصر القديمة شقق مفروشة بديلة للعشوائيات

كتب سيد الخلفاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية جنوب القاهرة وحى مصرالقديمة اعمال الإزالة الجارية بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون والواقعة بنطاق حى مصر القديمة دون توقف خلال شهر رمضان المعظم وذلك بمتابعة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وتعاون الاجهزة التنفيذية والمعنية وتعاون القوات الشرطية وإنفاذ القانون.

وأكدت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم، أن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون اى تعطيل حيث انها قد وجهت بضرورة الاسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الأجهزة لنجاح تنفيذ الأعمال والاستجابة لكافة استفسارات المواطنين الذين يتم اخلائهم بالتوازي مع تسكينهم بوحدات سكنية حضارية بمشروع الخيالة بحي البساتين.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أعمال الإزالة الجارية أسفرت حتى الآن عن إزالة 46 عقار وهدمهم هدما كليا وإخلاء 280 عقار من إجمالي 520 عقار بإجمالي 818 أسرة مستحقة، حيث تعدت نسبة تنفيذ أعمال الإخلاء إلى أكثر من 50% .

وأشارت إلى أن ما يجرى حاليا من إزالة المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة يعد تحقيقا للمساواة الإجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، والتى يأتي على رأسها تحسين جودة حياة المواطن، و العيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية

وأكدت ان الدولة و كافة الأجهزة التنفيذية تولى كل الاهتمام لهذا الملف الهام والخاص بتطوير المناطق العشوائية واقامة المشاريع السكنية الجديدة المخصصة لسكان المناطق التي يتم اخلائها بهدف توفير حياة كريمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

جدير بالذكر أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها، وما تتضمنه من مخططات للتطوير، تشتمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون ، بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط، الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية فى قلب القاهرة وذلك على مساحة تقترب من الـ 500 فدان، تحتوى على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى، وصولاً لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.