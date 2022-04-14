تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال.
وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، إن سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .
كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، وسجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيدالخميس، 14 أبريل 2022 01:09 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال.
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