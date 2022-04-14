تراجع الطلب على الأسماك أول 10 أيام من رمضان 2022

كتب - إسلام سعيد

كشفت شعبة الأسماك فى الغرفة التجارية، تراجع الطلب على الأسماك خلال أول 10 أيام من شهر رمضان مع الاتجاه إلى أنواع أخرى من المأكولات، وأوضحت أن أسعار الأسماك فى مصر اليوم تسجل استقرارا حيث سجل البلطى 30 جنيها إلى 40 جنيها للمقاس رقم 1، والمقاس رقم 2 فى البلطى 22 إلى 28 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها.

بينما بلغ كيلو الفيليه البلطى سعرا تراوح بين 30 و130 جنيها، قشر البياض من 80 إلى 90 جنيهات، بياض أملس بلدى 80 إلى 90 جنيهات لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.

أسعار السمك المكرونة الخليجى من 30 إلى 50 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 70 جنيها والبرانيس 30 إلى 60 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 130 جنيها، السبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها.