تدمير أكبر وكر إرهابى لتنظيم داعش جنوبى كركوك بالعراق

وقال الشمرى ـ فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم ـ إن "قواتنا الأمنية دمرت أكبر مضافة لعصابات داعش الارهابية في وادي الشاي خلال عملية المطرقة الحديدية".

وأشار الشمري، إلى أنه "تم العثور أيضا خلال عملية المطرقة الحديدية على إنفاق إرهابية وأسلحة مختلفة الأنواع، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار العملية الأمنية في وادي شاي لحين تنظيفها من مخلفات عصابات داعش الإرهابية .

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت أمس الأربعاء انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" فى محافظة كركوك و المناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية.

وفى سياق متصل أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بمصرع ضابط وإصابة جنديين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.