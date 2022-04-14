اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تدمير أكبر وكر إرهابى لتنظيم داعش جنوبى كركوك بالعراق

الخميس، 14 أبريل 2022 12:22 م
تدمير أكبر وكر إرهابى لتنظيم داعش جنوبى كركوك بالعراق القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق ركن عبد الأمير الشمرى اليوم الخميس، تدمير أكبر مضافة "وكر" لعصابات داعش الإرهابية خلال عملية أمنية أطلق عليها اسم "المطرقة الحديدية" فى وادى الشاى جنوب محافظة كركوك الواقعة شمالى البلاد.

وقال الشمرى ـ فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم ـ إن "قواتنا الأمنية دمرت أكبر مضافة لعصابات داعش الارهابية في وادي الشاي خلال عملية المطرقة الحديدية".

وأشار الشمري، إلى أنه "تم العثور أيضا خلال عملية المطرقة الحديدية على إنفاق إرهابية وأسلحة مختلفة الأنواع، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار العملية الأمنية في وادي شاي لحين تنظيفها من مخلفات عصابات داعش الإرهابية .

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت أمس الأربعاء انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" فى محافظة كركوك و المناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية.

وفى سياق متصل أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بمصرع ضابط وإصابة جنديين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وأوضح المصدر -في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الخميس، أن "عبوة ناسفة استهدفت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين خلال عملية تفتيشية، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين كحصيلة أولية".
 

 


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