اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 08:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحويلات مرورية لصيانة الأضرار الناتجة عن حادث كوبرى المشير أبو غزالة

الخميس، 14 أبريل 2022 08:33 م
تحويلات مرورية لصيانة الأضرار الناتجة عن حادث كوبرى المشير أبو غزالة تحويلات مروريه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار الناتجة جراء حادث تسريب ماسورة غاز أسفل كوبرى المشير أبو غزالة بمحافظة القاهرة، الأمر الذى يتطلب غلق مطلع الكوبرى للقادم من محور المليون شجرة (امتداد محور النصر)، وكذا للقادم من طريق السويس، وإجراء التحويلات المرورية التالية:-
 
- القادم من محور المليون شجرة (إمتداد محور النصر) يسلك يساراً شارع الصاعقة مروراً أسفل كوبرى الجيش المصرى وصولاً لشارع الطاقة فمناطق مدينة نصر أو الدوران والعودة بمحور الصاعقة ما قبل كوبرى الجيش المصرى فيميناً محور لطفية النادى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.
 
- القادم من شارع المشير أحمد إسماعيل فمحور المليون شجرة .. يسلك يميناً مسطح كوبرى المشير أبو غزالة فشارع حسين كامل فيساراً شارع الحرية فيساراً شارع عمر بن الخطاب فيساراً محور الثورة فيميناً شارع الشهيد إبراهيم الشيخ فمناطق مدينة نصر.
 
- القادم من محور الثورة إمتداد طريق السويس يسلك مسطح كوبرى الجيش فيساراً من أسفل كوبرى الجيش المصرى تجاه شارع الطاقة فمناطق مدينة نصر، أو يسلك مسطح كوبرى الجيش فيميناً شارع الصاعقة  فيميناً محور المليون شجرة تجاع مناطق مصر الجديدة، أو  يسلك طريق الخدمة فكوبرى جاردينيا فيميناً محور "شينزو آبى" تجاه مناطق مدينة نصر.
 
 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المرور

تحويلات مرورية

كوبري المشير

اخبار عاجلة

تسريب غاز

اليوم السابع بلس

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات إنشاء محطة مترو العريش منعا للزحام

الإثنين، 11 أبريل 2022 05:00 ص

الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم فى شقة سكنية بالإسماعيلية.. فيديو

الخميس، 14 أبريل 2022 07:17 م

للوقاية.. تعرف على إجراءات تحميك من حرائق المصانع

الخميس، 14 أبريل 2022 06:00 م

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الفيوم الصحراوى

الخميس، 14 أبريل 2022 04:17 م

بعد الإعدام والمؤبد والمشدد.. ماذا قال الطب الشرعى عن حبيبة خطيبة طالب الرحاب؟

الخميس، 14 أبريل 2022 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة