اليوم السابع
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تحصين 236 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

الخميس، 14 أبريل 2022 12:30 م
تحصين 236 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية
الغربية محمد طارق

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قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، إنه تم تحصين 236 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتى تستمر حتى نهاية أبريل الجاري.

وأشار فى بيان له إلى إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  266 ألف و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، موضحًا أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة، وثمن التحصين "17 جنيهاً" للأبقار والجاموس و"8 جنيهات" للأغنام والماعز.

وأضاف أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، والوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

 

 

 


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