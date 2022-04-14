تحرير 156 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،على أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية ، تواصل جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين .

أفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه تم تحرير (156 ) محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لافتا إلى تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن أحد المطاعم الكبرى بناحية قويسنا يدار بدون ترخيص وحيازة كمية 126 كجم لحوم مجهولة المصدر وإعاقة الحملة التموينية عن تنفيذ مهام عملها .

بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر جنح بمركز شبين الكوم ، الاول ضد صاحب محل مواد غذائية لحيازته كمية ( 2.400) طن مكرونة بغرض الاحتكار وإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمى ، والثانى ضد صاحب مخبز بلدى بالبر الشرقى لتصرفه في عدد (6) شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية بهدف الاستيلاء على المال العام ، الأخير ضد صاحب مخبز بلدى لقيامه بتجميع كمية قدرها 5 شيكارة دقيق بلدى مدعم بهدف بيعه في الاسواق السوداء، وفى منوف تم تحرير محضر ضد صاحب معصرة للزيت الحار والطحينة لحيازته كمية قدرها 3 طن بذرة كتان خام مجهول المصدر.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



