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تاون جاس: أعمال طارئة بخطوط الغاز فى زهراء المعادى تبدأ العاشرة مساء اليوم

الخميس، 14 أبريل 2022 02:51 م
تاون جاس: أعمال طارئة بخطوط الغاز فى زهراء المعادى تبدأ العاشرة مساء اليوم تاون جاس
كتبت - مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عن أعمال طارئة بخطوط الغاز بزهراء المعادى، على أن يتم البدء فى التنفيذ اليوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء. 

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي بالأماكن المحيطة بالمحطة، حيث تؤكد أن تلك الأعمال لا تمثل أي خطورة على المواطنين وتتم الأعمال طبقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية لضمان أمان العملاء وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.  

 

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الغاز

خطوط الغاز

البترول

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