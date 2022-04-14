تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بقتل شاب لسرقة "التوك توك" بالمقطم لـ15 مايو

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسات ماحكمة متهم بقتل شاب لسرقة " التوك توك" الخاص به بمنطقة المقطم، لجلسة 15 مايو، لحضور المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن عزم النية على إنهاء حياته باستخدام سلاح أبيض "كتر"، كان بحوزته بقصد الاستيلاء على التوك توك، وهو ما كشفته كاميرات المراقبة التي تم تفريغها بمعرفة رجال البحث.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على المتهم أثناء تواجده بمنزله بمنطقة "الخانكة" على إثر ارتكابه جريمة إنهاء حياة شهيد "لقمة العيش" أثناء استقلاله التوك توك برفقة المجنى عليه والمملوك له، باستخدام سلاح أبيض " كتر"، وذبحه بمنطقة الرقبة، وسرقة التوك توك، والقاء جثته بجوار بنزينة دائري المقطم .

وقالت التحريات التي أجراها ضباط مباحث المقطم بإشراف العقيد وائل الشموتي مفتش قطاع جنوب القاهرة، أن المتهم عرض على المجنى عليه استقلال التوك توك لتوصيله، ولدى وصولهما المنطقة المذكورة أخرج سلاحه الأبيض وذبحه من الخلف ثم ألقى بجثته خلف بنزينة، واستولى على التوك توك وأخفاه بمنزله بمنطقة الأربعين التابعة لقسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وتم ضبطه وبحوزته التوك توك المملوك للمجني عليه.