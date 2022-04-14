بوريس جونسون: الهجرة غير المنظمة تضع خدماتنا تحت ضغوط كبيرة

رامى محيى الدين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الهجرة غير المنظمة تضع خدماتنا تحت ضغوط كبيرة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

يعتقد معظم البريطانيين أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك يجب أن يستقيلا بعد تغريمهما لخرق قواعد كورونا خلال فترة الاغلاقات، وفقًا لاستطلاع نشرته صحيفة الاندبندنت.

وكشف استطلاع "يو جوف" أن 57 % من المستجيبين يعتقدون أنه يجب على رئيس وزراء المملكة المتحدة ومستشاره الاستقالة بعد الحكم عليهم بعقوبة كجزء من تحقيق الشرطة في حفلات أقيمت في داونينج ستريت ووايتهول خلال اغلاقات كورنا.

وفقًا لاستطلاع يوجوف ، يعتقد أكثر من نصف الجمهور البريطاني أنه يجب على المسئولان ترك الحكومة، حيث قال ثلاثون في المائة إنهم يعتقدون أن جونسون يجب أن يظل في منصبه، بينما قال 29 % نفس الشيء بالنسبة لوزير المالية سوناك.

ووجد الاستطلاع أن 13 % من المستجيبين قالوا إنهم غير متأكدين مما ينبغي أن يفعله رئيس الوزراء ، مقارنة بـ 14 % للمستشار، ومن بين ناخبي حزب المحافظين الذين تم استطلاع آرائهم، اعتقد أكثر من النصف أنهم يجب ألا يستقيلوا.

من جانبهم، اعتذر رئيس الوزراء وزوجته والمستشار سوناك لأنهم أكدوا أنهم دفعوا غرامات للشرطة على حفل أقيم في يونيو 2020 بمناسبة عيد ميلاد جونسون الـ 56، وقال جونسون إنه لم يخطر بباله أن التجمع ربما يكون قد انتهك قواعد الاغلاق

وقالت شرطة لندن يوم الثلاثاء إنها ستفرض 30 غرامة إضافية فيما يتعلق بعملية هيلمان، وبذلك يصل العدد الإجمالي الذي تم إصداره إلى أكثر من 50، وفي نفس اليوم، تم تأكيد اتصال الشرطة بجونسون وزوجته كاري جونسون وسوناك وطلبوا منهم توقع دفع غرامة.

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، قال وزير المالية ريشي سوناك - الذي تم تغريمه بسبب نفس الحدث -: "إنني آسف بشدة للإحباط والغضب اللذين تسببت فيه وأنا آسف".