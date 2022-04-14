بنك كوريا الجنوبية المركزى يرفع سعر الفائدة وسط تزايد التضخم

وكالات

رفع بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة الرئيسي اليوم بمقدار ربع نقطة مئوية لكبح ضغط التضخم المتزايد، حيث أدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.

وحسب موقع روسيا اليومنعقد مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا الجنوبية اجتماعا لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق من اليوم الخميس وصوت على رفع سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام إلى 1.5%، وفقا للبنك المركزي.

جاء هذا الارتفاع بعد أن رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة بطريقة استباقية وسريعة في الأشهر الأخيرة، للحد من مستوى التضخم في البلاد.

منذ أغسطس من العام الماضي، أجرى بنك كوريا المركزي ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك آخر زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير، بعد الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أدنى مستوياتها القياسية لمدة عامين تقريبًا للتغلب على الجائحة. وترك البنك المركزي السعر دون تغيير في فبراير في الاجتماع السابق لتحديد سعر الفائدة.

وقفزت أسعار المواد الاستهلاكية في كوريا الجنوبية بنسبة 4.1% في مارس مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع ارتفاع في أكثر من 10 سنوات. وتسارعت الأسعار من 3.7% على أساس سنوي في فبراير.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا.