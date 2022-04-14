بنك ستاندرد تشارترد يخرج من 7 أسواق أفريقية وعربية ليركز فى مصر والسعودية

نهي الطويل

أصدر بنك ستاندرد تشارترد البريطانى بيانا اليوم الخميس، ليعلن انسحابه من كل من أنجولا، الكاميرون، جامبيا، سيرا ليون، زيمبابوي، لبنان، والأردن، كما أعلن أنه سيوقف خدماته بالنسبة للأفراد في تانزانيا وساحل العاج ليقتصر عمله علي الشركات في هاتين الدولتين، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.

وبرر البنك الشهير هذا القرار أن تلك الأسواق ساهمت بـ1% فقط في الدخل الذي حققه في عام 2021 وبنفس تلك النسبة الضئيلة في الربح قبل خصم الضرائب، كما أكد البنك تمسكه بالتواجد في المنطقة منوها انه افتتح فرعه الأول في المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي كما حصل علي تصريح من البنك المركزي المصري منذ يومين لتشغيل فرع له في مصر.

"نحن نركز على فرص النمو الأكبر بالتزامن مع جعل عملنا أكثر بساطة"، صرح الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بيل ونترز في البيان الصادر عن البنك.

وأضاف البيان أن ستاندرد تشارترد في انتظار الموافقة علي الخروج من ال7 أسواق السابق ذكرها وتقليل أعماله في أخري من قبل الجهات المنظمة في تلك البلدان.