اليوم السابع
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بنك أبو ظبي الأول يسحب عرض شراء المجموعة المالية هيرميس

الخميس، 14 أبريل 2022 09:31 ص
بنك أبو ظبي الأول يسحب عرض شراء المجموعة المالية هيرميس شركة هيرميس
كتب هانى الحوتى

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أعلن بنك أبو ظبي الأول، سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة.
 
وقال البنك، في بيانه لبورصة أبو ظبي اليوم الخميس، إنه بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية، قرر بنك أبو ظبي الأول سحب العرض غير الملزم المقدم يوم 9 فبراير 2022 بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.
 
وأضاف البنك: "وستظل السوق المصرية مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبي الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في جمهورية مصر العربية".
 

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