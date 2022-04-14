بعد حالة القلق.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول الشعرية سريعة التحضير

فاطمة ياسر

حالة من القلق بعد انتشار الكثير من الأحاديث الخاصة عن أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير، ووفقاً للموقع الطبى الأمريكىHealthDayNews ، سنتعرف على أبرز الأضرار الصحية الناتجة عن تناولها وتأثيرها على الصحة العامة.

الشعرية سريعة التحضير لا تحتوى على العناصر الغذائية الرئيسية للجسم، لذا فتناولها لا يمد الجسم بأى من العناصر التى يحتاجها فى يومه، فهى فقيرة للبروتين والألياف، وفيتامين أ، فيتامين سي، وفيتامين ب، والكالسيوم والمغنسيوم، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنها تحتوى على سعرات حرارية عالية، لذا فتناولها يتسبب فى زيادة الوزن.

كما أن الشعرية سريعة التحضير تحتوى على الأملاح أى الصوديوم، بنسبة عالية عن ما يحتاجه الجسم، لذا فهى تزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والتعرض لمشاكل فى القلب، والعديد من الأمور الصحية غير الجيدة.

وتتسبب أيضا الشعرية سريعة التحضير فى ضعف الجهاز المناعى، لاحتوائها على مواد حافظة عالية، تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، وتضعف المناعة، وتعرضك لتلف الأعصاب فى الجسم.