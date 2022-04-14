بعد انتشار عدوى الليستريا ببريطانيا .. تعرف على المرض وتأثيره على الحامل

فاطمة ياسر

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الدولة تعاني من تفشي كبير لعدوى الليستريا، وخلال الأسطرالقادمة سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض.

فعَدوى اللِّيسْتَرِيَّا هي مرض بكتيري ينقل للأشخاص عن طريق تناول بعض الأطعمة، ويشكل خطرا علي النساء الحوامل، وكبار السن، ومن لديهم ضعف في الجهاز المناعي.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "mayoclinic"، أن الإصابة بعدوي الليستريا تأتي نتيجة لتناولهم للأسماك المدخنة، واللحوم غير المعالجة، ومنتجات الحليب غيرالمبسترة.

وأشارالتقرير، أن عدوي الليستريا تعد مميتة للأجنة قبل الولادة، وأيضا لحديثي الولادة، لأنه يؤثر علي الجهاز المناعي الخاص بهم.

وعن أعراض عدوي الليستريا التالي:

-الحُمَّى.

-القشعريرة.

-آلام في العضلات.

-الغثيان.

-الإسهال.

-الصداع.

-تيبس الرقبة.

-التشويش.

-فقدان توازن الجسم.

-التشنجات.

والأعراض عند حديثي الولادة تكون التالي:

-انخفاض الرغبة في الرضاعة.

-الحُمَّى.

-القيء.

-صعوبة في التنفس.

وأشار التقرير أن من الأسباب المؤدية للإصابة بعدوي الليستريا، تناول الخضراوات غير المطهية الملوثة من التربة أو من الروث الملوث المستخدم كسماد، واللحوم الملوثة، الحليب غير المبستر.

ولمنع عدوى الليستريا، قدم التقرير العديد من النصائح الصحية، ومنها:

-الحفاظ على النظافة العامة، عن طريق غسيل يديك جيدًا بالماء والصابون .

-استخدم الماء الدافئ والصابون لغسل الأواني وألواح تقطيع الطعام وغير ذلك من الأسطح المستخدمة في إعداد الطعام.

-غسيل الخضراوات النيئة جيدا، عن طريق الفرشاة تنظيف قاسية أو فرشاة تنظيف الخضروات تحت كمية كبيرة من الماء الجاري.

-طهو الطعام جيدًا باستخدام مقياس حرارة الطعام للتأكُّد من طهي أطباق اللحوم والدواجن والبيض على درجة حرارة آمنة.