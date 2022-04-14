بعد الحكم على المتهمين.. آخر كلمات طالب الرحاب: "خدوا كل حاجة وسيبونى أعيش"

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"، بالإعدام شنقاً للمتهم الأول بقتل طالب الرحاب، والسجن المؤبد لـ"حبيبة" خطيبة طالب الرحاب، والسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لباقي المتهمين.

يعيد اليوم السابع أقوال المتهمين طبقا لتحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالب الرحاب".

وأكد المتهم الرئيسى "أشرف حامد"، أن أخر كلمات الطالب بسام أسامة قبل مقتله، قائلا :" هو أنا بعد ما كتفته والناس مشيت أنا فضلت أعاتبه وأقوله "شوفت يا كلب وصلتنى لأيه، خسارة الـ6 ألاف جنيه اللى دفعتهم فى تكتيفك، واحنا فى عرضهم"، أنت فاكرنى ضعيف، أديك شوفت الراجل الكبير عمل أيه، فقعد يقولى "أنا أسف ياعم شريف، وأنا بحبك والله".

فيما كشفت المتهمة حبيبة أخر حديث بينها وبين المجنى عليه قائلة،:" أنا قعدت أعاتبه وأقوله "ليه وصلتنا للى احنا فيه دلوقتى، أنك تقول أنك كنت بتنام معايا، ورغم أن كان على بوقه بلاستر صوته كان مفهوم وقالى "مش هاجى جنبك تانى".

من جانبه، قال المتهم الثالث والرئيس باسم محمد، أخر كلمات المجنى عليه، مستطردا: " أنا سمعت صوت بسام بعد ما دخل الأوضة، بيقول "ليه كده ياعمو شريف، خلاص خلاص أنا هعملك اللى أنت عايزه"، قومت ودخلت وراهم لاقيت الناس مكتفين بسام من أيده ورجله ورامينه على السرير.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

كان النائب العام، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

وباستجوابه اعترف المتهم الأول تفصيلاً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.