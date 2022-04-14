بريطانيا تقر لقاح مودرنا للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً

كتب محمد جمال

وقالت الهيئة إن اللقاح أُقر بعدما استوفى معايير السلامة والجودة والفاعلية المطلوبة.

يذكرأن، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA "، على جرعة معززة ثانية من لقاح فايزر وموديرنا لفيروس كورونا لكبار السن وبعض الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، حيث وافقت الهيئة، سابقًا بجرعة معززة واحدة لبعض الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة بعد الانتهاء من سلسلة التطعيم الأولية المكونة من 3 جرعات.

ووفقا لما ذكره موقع "FDA"، سيؤدي هذا الإجراء الآن إلى إتاحة جرعة معززة ثانية من هذه اللقاحات للسكان الآخرين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ودخول المستشفى والوفاة.

تشير الدلائل الناشئة إلى أن جرعة معززة ثانية من لقاح مرنا لفيروس كورونا تحسن الحماية من الشديدة من كورونا ولا ترتبط بمخاوف جديدة تتعلق بالسلامة.

وعدلت الوكالة تصاريح استخدام الطوارئ على النحو التالي:

يمكن إعطاء جرعة معززة ثانية من لقاح فايزر لفيروس كورونا Pfizer-BioNTech أو لقاح موديرنا Moderna للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر بعد 4 أشهر على الأقل من تلقي أول جرعة معززة من أي لقاح مرخص أو معتمد من كورونا.

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إنه يمكن إعطاء جرعة معززة ثانية من لقاج فايزر لفيروس كورونا Pfizer-BioNTech للأفراد الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر عند الإصابة بأمراض أخرى مصاحبة مثل أمراض المناعة بعد 4 أشهر على الأقل من تلقي جرعة معززة أولى من أي لقاح مرخص به أو معتمد من كورونا، موضحة، إن هؤلاء هم الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء صلبة، أو الذين يعيشون مع ظروف تعتبر ذات مستوى منخفض من ضعف المناعة.

يمكن إعطاء جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا من موديرنا Moderna بعد 4 أشهر على الأقل من أول جرعة معززة من أي لقاح مرخص أو معتمد من كورونا للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر والذين يعانون من نفس أنواع معينة من المناعة.

وقال موقع"FDA"، تشيرالأدلة الحالية إلى بعض التضاؤل ​​في الحماية بمرور الوقت ضد النتائج الخطيرة لفيروس كورونا لدى الأفراد الأكبر سنًا والذين يعانون من نقص المناعة، استنادًا إلى تحليل البيانات الناشئة، يمكن أن تساعد جرعة معززة ثانية من لقاح فايزر Pfizer-BioNTech أوموديرنا في زيادة مستويات الحماية لهؤلاء الأفراد المعرضين لخطر أكبر، بالإضافة إلى ذلك، تُظهر البيانات أن جرعة التعزيز الأولية ضرورية للمساعدة في حماية جميع البالغين من النتائج الخطيرة المحتملة لفيروس كورونا لذلك، يتم تشجيع أولئك الذين لم يتلقوا جرعتهم الأولية الداعمة بشدة على القيام بذلك.

وأشار موقع "FDA"، إلى أنه لا ينطبق الإجراء الحالي إلا على لقاح فايزر Pfizer-BioNTech وموديرنا، ولم تتغير الموافقة بجرعة معززة واحدة للفئات العمرية الأخرى مع هذه اللقاحات، موضحة، إنه ستواصل الوكالة تقييم البيانات والمعلومات عندما تصبح متاحة عند النظر في الاستخدام المحتمل لجرعة معززة ثانية في الفئات العمرية الأخرى.

وأكد الموقع، لقد قررت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، إن الفوائد المعروفة والمحتملة لجرعة معززة ثانية من لقاح كورونا مع أي من هذين اللقاحين تفوق مخاطرها المعروفة والمحتملة لدى هؤلاء السكان، تضمنت الأدلة التي تم النظر فيها للحصول على تصريح بجرعة معززة ثانية بعد التطعيم الأولي والجرعة المنشطة الأولى معلومات السلامة والاستجابة المناعية المقدمة إلى الوكالة بالإضافة إلى معلومات إضافية حول الفعالية مقدمة من الشركات.