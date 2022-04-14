وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، أن "فالنيفا" هو اللقاح السادس المضاد لفيروس كورونا الذي يرخص في المملكة المتحدة بعد لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون" و"نوفافاكس".. موضحة أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة وافقت على لقاح مضاد لكورونا من المختبر الفرنسي النمساوي "فالنيفا".

ومن جانبها، أعلنت الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا أن اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته فالنيفا، حصل اليوم على موافقة من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، مؤكدة أنها الأولى في العالم التي وافقت على هذا اللقاح.

وكان مختبر فالنيفا قد حصل على تصريح للاستخدام الطارئ للقاح الذي طوره، في مملكة البحرين التي اشترت منه مليون جرعة، ويمكن إعطاء لقاح فالنيفا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما بجرعتين يفصل بينهما 28 يوما على الأقل، كما يمكن تخزين هذا اللقاح في درجة حرارة الثلاجات العادية مما يسهل استخدامه.

يذكر أن بريطانيا تضررت بشدة من الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 171 ألف شخص في البلاد، وتلقى أكثر من 92% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق جرعة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا و86.2% جرعة ثانية و67.8% جرعة معززة.