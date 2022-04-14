اليوم السابع
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بروتوكول تعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وجامعة الزقازيق

الخميس، 14 أبريل 2022 01:43 م
بروتوكول تعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وجامعة الزقازيق أكاديمية ناصر العسكرية العليا
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية من خلال التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة والمؤسسات العلمية، وقعت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق بحضور مدير الأكاديمية ورئيس جامعة الزقازيق وعدد من أعضاء هيئة التدريس لكلا الجانبين.
 
يهدف البروتوكول لتعزيز المشاركة المتبادلة بين الأكاديمية والجامعة في مجالات التدريب والبحث العلمى والبحوث المشتركة وتبادل الخبرات والخبراء في مجال الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات والتفاوض وصناعة القرار وغيرها من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين.
 
وألقى مدير الأكاديمية كلمة أكد خلالها حرص أكاديمية ناصر العسكرية على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع الصروح العلمية والتعليمية لإعداد كوادر شبابية مؤهلة على أعلى الدرجات العلمية.
 
وأعرب رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته بالبروتوكول والذى يمثل أحد الخطوات الجادة فى إطار الجمهورية الجديدة بالتعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين رئيس جامعة الزقازيق ومدير الأكاديمية تأكيدا على أهمية التعاون بين الطرفين.
 
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اخبار الجيش

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