اليابان تتبنى قرارا يتعلق بحق النقض فى مجلس الأمن

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في تصريح أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية "تعتقد الحكومة اليابانية أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يجب أن يتمتعوا بأقصى درجات ضبط النفس حال استخدامهم لحق النقض بشكل عام، ومن هذا المنطلق، قررت طوكيو المشاركة في رعاية القرار الذي اقترحته ليختنشتاين، وذلك وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا".

وفي وقت سابق، اقترحت لختنشتاين بمطالبة أي دولة تستخدم حق الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن الدولي، بتبريره أمام الجمعية العامة.

ومن جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لطلب عدد من الدول مراجعة حق النقض في مجلس الأمن، واصفة القرار بـ"الخطوة المهمة"، معبرة عن قلقها من "إساءة" استخدام حق الفيتو من روسيا، تزامنا مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

ووجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا نداء إلى الأمم المتحدة لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن.

بينما أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوجود "مشكلة جوهرية للغاية"، بعد يوم من دعوات زيلينسكي لطرد روسيا.

وأكسبت الحرب في أوكرانيا النقاشات القائمة منذ مدة طويلة بشأن إصلاح هياكل الأمم المتحدة أهمية ملحة، خصوصا في ما يتعلق بدور مجلس الأمن الذي لم يعد يمثل عالم اليوم في وقت فشل في منع الغزو الروسي لأوكرانيا.