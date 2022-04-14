"النصاب الشيك".. مستريح أطفيح يستولى على مال الأيتام ويهرب.. فيديو

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، " النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الثالثة عشر"



وفى الحلقة الثالثة عشر من برنامج " النصاب الشيك"، تقول إحدى ضحايا مستريح أطفيح، أنها دفعت مبلغ 60 ألف جنيه حصيلة تعويض وفاة زوجها جراء حادث، موضحة أنها دفعت كل ما تملك للمستريح من أجل توفير معيشة لأبنائها الأيتام.

وأضاف ضحية المستريح: "أنا خدت من حادثة جوزى 40 ألف جنيه، وعملت جميعة 20 ألف جنيه، ودفعتهم للمستريح عشان معايا 5 أطفال أيتام، أنا مش مسامحة أى حد، قالولى متخافيش الفلوس مضمونة، عملت فيه بلاغ أنا بس عايزة فلوسى مش عايزة حاجة تانية".