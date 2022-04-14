المهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد الإسكندرية الجديدة: الرئيس قدم دعما كبيرا للمرأة

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت المهندسة جيهان مسعود، سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية، على الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تصعيد القيادات المؤهلة من المرأة فى المناصب القيادية والتنفيذية للدولة، فتولى المرأة مناصب قيادية فى الجهاز التنفيذى للدولة جاء نتيجة منظومة داعمة على كافة المستويات.

وأشارت إلى أن قرار توليها منصب سكتير مساعد لمحافظة الإسكندرية، هو تكليف لمزيد من العمل والجهد، لمواجهة مشاكل الإسكندرية المزمنة ومحاولة حل نسبة كبيرة من المشكلات التى تواجه المواطن السكندرى يوميا، والحرص على مزيد من العمل وشن الحملات بالشارع يوميا.



وتوجهت بالشكر إلى المحافظ الحالى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الدعم المتواصل أثناء توليها منصب رئيس حى المنتزة أول وهو من أصعب أحياء الإسكندرية، حيث يوجد به جزء حضرى وجوء ريفى، كما شهد الحى أعمال مشروعات كبرى مثل مشروع توسعة شارع مصطفى كامل و إزالة كافة التعديات على أراضى الدولة لإزالة تلك التعديات، فى حملات مكبرة بقيادة اللواء محمد الشريف، وتواجد مستمر فى الشارع للعمل فى خدمة أهالى الحى.

وأشارت المهندسة جيهان مسعود، أنها تعمل فى مجال المحليات منذ عام 1996، وهى رحلة طويلة، تولت خلالها عدد من المناصب فى المحليات بمحافظات كفر الشيخ و البحيرة وأخيرا الإسكندرية، قائلة: هى رحلة كبيرة فى مجال المحليات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وحسن الثقة وهدفى شعور المواطنين بالتغيير وحل نسبة كبيرة من المشاكل المزمنة بالإسكندرية".



وقد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية منذ قليل، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.



وتضمنت الحركة؛ تصعيد اللواء خالد جمعة عبدالرحمن سكرتير عام مساعد الإسكندرية إلى السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة جيهان عبدالحميد محمد رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد الإسكندرية.