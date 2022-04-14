المغرب: 70 إصابة جديدة دون وفيات بكورونا في 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 70 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و164 ألفا و259 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 5280 من الفحوصات الجديدة، بلغ 11 مليونا و359 ألفا و870 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.



وأضاف البيان أنه لم تسجل وفيات جديدة بالفيروس ليثبت العدد الإجمالي في 16 ألفا و61 حالة، بينما جرى تسجيل 75 حالة شفاء إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و147 ألفا و499 حالة.