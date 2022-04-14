المسجد الحرام: 61 بوابة لدخول وخروج المصلين لاستيعاب تدفق الزائرين

إيمان حنا

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 61 باباً لدخول وخروج المصلين، منها 17 باباً في التوسعة السعودية الثالثة، و23 باباً في توسعة الملك فهد، و7 أبواب في منطقة المسعى، وباب جسر أجياد، وحددت 4 أبواب لخدمات الطوارئ، و10 أبواب مخصصة للخدمات، ويشارك في عملية تنظيم دخول وخروج المصلين عبر أبواب محددة 330 موظفاً لضمان انسيابية الحركة والمرونة، وفق واس.

وتم تهيئة 35 مصلى للرجال و30 مصلى للنساء في التوسعة السعودية الثانية، إضافة إلى تجهيز العديد من المسارات المخصصة لإرشاد ضيوف بيت الله الحرام وذلك لتحقيق انسيابية حركة الحشود بكل سلاسة وتنظيم.

من جهة ثانية، كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت فى وقت سابق أنها وزعت خلال الأيام العشرة الأوائل من شهر رمضان المبارك، مليون وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام، بمعدل 120 ألف وجبة يوميا ، يقوم على توزيعها أكثر من 8 آلاف عامل وعاملة، وذلك بالتعاون بين عدد من الجهات الخيرية والحكومية ولجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.وفق بيان لسفارة السعودية.

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسي بن محمد الكيادي، أن عدد الجهات المشاركة في تقديم الوجبات بساحات المسجد الحرام قرابة67 جهة خيرية، وأن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام، تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ويراعى فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة، وعربات الخدمات وذوي الإعاقة، وفصل مواقع الرجال عن النساء، وفق الضوابط العامة التي وضعتها الإدارة.