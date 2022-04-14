اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحبط محاولة ختان طفلة بمدينة الشروق

كتب محمود راغب

ادانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة محاولة إجراء جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بـ (الختان) لطفلة بمدينة الشروق بالقاهرة، حيث تلقى خط نجدة الطفل( 16000) بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بلاغا بتاريخ 13 أبريل 2022 من مبلغة طلبت سرية البيانات، تفيد بعزم أب إجراء ختان لطفلته التى تبلغ من العمر 12 عامًا بمعرفة إحدى السيدات بمدينة الشروق بالقاهرة مساء ذات اليوم.

وعلى الفور تم التوجيه بسرعة التحرك لإنقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها ومعاقبة المتورطين، و عليه تم إبلاغ النيابة العامة وتكليف لجنة حماية الطفولة بجهاز مدينة الشروق بفحص البلاغ حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، عن بالغ رفضها لعزم الاب ارتكاب هذه الجريمة البشعه في حق طفلته ، غير مكترث بتبعاتها ونتائجها عليها من آثار نفسيه وجسدية سوف تظل تعانى منها طوال العمر ، فضلا عن تعريض حياتها لخطر الموت جراء هذه الجريمة ، معربة عن خالص إمتننانها وشكرها لمن تقدم بهذا البلاغ وبادر بإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة البشعة.

واستنكرت رئيسة المجلس القومى للمرأة إصرار بعض الأسر على استمرار ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي قد تصل فى كثير من الأحيان إلى الموت ، على الرغم من جهود الدولة المصرية العديدة لمكافحة هذه الجريمة النكراء ، واخرها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2021 " لتشديد عقوبة ختان الإناث لعقاب كل من تسول نفسه ارتكاب أو المشاركه أو السعي نحو القيام بهذه الجريمة البشعة في حق أي فتاة " ، مؤكدة عزم اللجنة الوطنية مواصلة دورها فى مكافحة هذه الجريمة والتصدى لها بكل قوة عبر التوعية بجهود الدولة في هذا السياق وباضرار تلك الجريمة البشعه ، فالتوعية تعد أحد الأسلحة الفعالة للقضاء على هذه الجريمة ، وناشدت كل اسرة مصرية بإعمال العقل والضمير ونبذ هذه الأفكار والعادات الضاره البعيدة كل البعد عن الدين وليس لها اى علاقة بالعفة والشرف.

وفى هذا الصدد وجه الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام علي دعمها الدائم والمستمر لحماية الأطفال وعدم تعريضهم للخطر وبما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال، كما وجه الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بجهاز مدينة الشروق على مجهوداتهم وعملهم الذي لا يتوقف في رصد جميع الحالات المعرضة للخطر والتدخل السريع لحمايتهم فضلًا عن متابعة ما يتخذ من إجراءات والتى من شأنها المساعدة في إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال يتعرضون له.

وأكد الدكتور طارق توفيق على استمرار التصدي لهذه الممارسات التي تنتهك حرمة أجساد فتيات صغيرات، مشيرا إلى اهمية توعية المواطنين بأن القانون المصري يجرم ختان الإناث ويعاقب كل من يشارك في ارتكابه أو الدعوة إليه كوسيله للردع والتصدي لهذه الجريمة.

ويذكر أنه قد تم استدعاء والد ووالدة الطفلة من قبل قسم شرطة الشروق وتم تقديم التوعية و الإرشاد الأسرى لهما ( من قبل لجنة الحماية ) عن مخاطر هذه الجريمة علي صحة وحياة الطفلة وما تشكله من جريمة مؤثمة وفقًا لحكم المادتين 242 مكرر و 242 مكررا (أ) من قانون العقوبات المصري وتصل فيها العقوبة فيها إلي السجن لكل من يطلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه ، وتصل عقوبة من يجري الختان الي السجن المشدد لمن لا تقل عن خمس سنوات، وقد وقع والد ووالدة الطفلة على إقرار بعدم تعريضها للخطر وإجراء ختان لها ، وتباشر نيابة الشروق الجزئية تحقيقاتها في هذا البلاغ.