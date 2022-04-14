اليوم السابع
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الكرملين: ننتظر خطة وزارة الدفاع لتعزيز الحدود الغربية

الخميس، 14 أبريل 2022 01:14 م
الكرملين: ننتظر خطة وزارة الدفاع لتعزيز الحدود الغربية المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
وكالات

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اقترح الكرملين انتظار خطة وزارة الدفاع الروسية بشأن تعزيز القدرات العسكرية الروسية على الحدود الغربية، وذلك تعليقا على إمكانية نشر روسيا لأسلحة نووية في البلطيق.

وحسب موقع روسيا اليوم، في معرض جوابه عن سؤال ما إذا كانت روسيا تعتزم نشر أسلحة نووية في البلطيق، إذا انضمت السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "لا يمكنني قول أي شيء عن ذلك، لأنه وبعد وضع مثل هذه الخطة لتعزيز وتقوية الحدود الغربية (لروسيا)، ستحتوي بالفعل على قائمة كاملة من الإجراءات، وكل الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها".

وأضاف بيسكوف "سيتم النظر في ذلك في اجتماع منفصل مع الرئيس حيث تحدث (فلاديمير) بوتين نفسه عن ذلك".


الكرملين

روسيا

البلطيق

اسلحة نووية

الحدود الغربية

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