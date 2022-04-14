اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 05:57 م
أكرم القصاص
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العراق يدعو المنظمات الدولية لدعمه في مواجهة أزمة المياه

الخميس، 14 أبريل 2022 05:37 م
العراق يدعو المنظمات الدولية لدعمه في مواجهة أزمة المياه مستشار وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب
أ ش أ

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أكد مستشار وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب، أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة أزمة المياه في البلاد.


وقال ذياب ـ في تصريح لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الخميس "على المنظمات الدولية والعالمية؛ طرح مشكلة المياه في العراق في المحافل الدولية ومساعدته في الوصول إلى حل لهذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".

 
يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تحركت فيه الحكومة العراقية صوب المجتمع الدولي وتحديدا بولندا لتوقيع مذكرة تعاون لمواجهة شح المياه وبحث تأخر الإطلاقات المائية من دول الجوار عبر نهري دجلة والفرات، وذلك وسط دعوات إلى ضرورة تفعيل قانون للمياه يقدم الدعم للمزارعين ويسهم في ترشيد استخدامه. 


العراق

الموارد المائية

الأنهار فى العراق

أزمة المياه فى العراق

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