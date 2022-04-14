وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أن الوزير فؤاد حسين يرافقه وفد رفيع المُستوى، ضم مستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين، عقد اجتماعاً مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ في طهران تم خلاله بحث مجمَل الأوضاع الأمنيّة، والسياسيّة في المنطقة، كما ناقشا الاتفاق النوويَّ بين إيران والدول الست، وانعكاساته الإيجابيّة على أمن المنطقة، واستقرارها، علاوة على تداول التطوُّرات الأمنيّة فى العراق.

وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا تطوُّرات الحرب الروسيَّة - الأوكرانيَّة، والجُهُود الدوليَّة المبذولة لإيجاد حل سياسيّ مستدام للأزمة على الأسس التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وتحفظ سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليميَّة والمصالح المشروعة للجانبين.