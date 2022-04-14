جاء ذلك خلال مناقشة مفتوحة اليوم الخميس، لمجلس الأمن الدولى بشأن العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا". 

وأكد بينج إدانة الصين الشديدة لجميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة هذه المشكلة.

وأشار إلى أن الحماية الأساسية لهن تكمن في منع النزاعات وتسويتها، من أجل القضاء على التربة الخصبة للعنف الجنسي، موضحا أن عمليات الخطف والاتجار بالبشر التي تمارسها الجماعات الإرهابية بهدف العنف الجنسي والاستغلال الجنسي أصبحت متفشية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

ودعا بينج المجتمع الدولي إلى ضرورة دمج القضاء على العنف الجنسي في النزاعات مع مكافحة الإرهاب بشكل وثيق، من خلال الالتزام بمعايير موحدة ومكافحة جميع القوى الإرهابية والمتطرفة بشكل مشترك، مشيرا إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يظهر أن العنف الجنسي لا يزال يُستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والإرهاب، ما يتسبب في معاناة شديدة للفئات الضعيفة مثل النساء والفتيات.