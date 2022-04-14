اليوم السابع
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الصحة: استخدام قطرة الأذن فى نهار رمضان "لا يفطر"

الخميس، 14 أبريل 2022 01:47 م
الصحة: استخدام قطرة الأذن فى نهار رمضان "لا يفطر" استخدام القطرة فى نهار رمضان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن استخدام قطرة الأذن في نهار رمضان لا يتسبب في الإفطار.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي ضرورة اتباع تعليمات الطبيب فيما يخص تناول الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة .
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان باتباع نظام صحى متكامل في السحور والفطار مؤكدة أن تناول الخضروات والفاكهه الغنية بالالياف يساعد علي صيام مريح .
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أهمية الحصول علي لقاحات كورونا من مراكزها المعتمدة أو من خلال القوافل مؤكدة أن تناول اللقاح لا يفطر .
 
 
وأوضحت أن اللقاح وسيلة آمنه في الوقاية من كورونا وتابعت : يجب الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية .
 
 
 
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

القطرة

قطرة الاذن

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