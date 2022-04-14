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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين أعضاء جمعية المسرح القومي

الخميس، 14 أبريل 2022 02:18 م
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين أعضاء جمعية المسرح القومي هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 582 لسنة 2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء جمعية الخدمات للعاملين بالمسرح القومي وقطاعي المسرح والفنون الشعبية.
 
ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 88 الصادر اليوم الخميس، على الآتي:
 
قرار رقم 582 لسنة 2022
قرار رقم 582 لسنة 2022

شروط العضوية
شروط العضوية

الاشتراكات
الاشتراكات

مدة الاشتراك
مدة الاشتراك

اشتراكات الصناديق
اشتراكات الصناديق

المعاش المبكر
المعاش المبكر
 
 
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
 
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
 
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
 

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جمعية المسرح القومى

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