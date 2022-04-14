الرئيس الكورى المنتخب يُكمل تشكيلته الوزارية باختيار وزيري الزراعة والعمل

أ ش أ

أكمل الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "يون سيوك-يول"، تشكيلته الوزارية الأولى، اليوم الخميس، بالإعلان عن المرشحين لمنصبي وزيري الزراعة والعمل.



وقال يون - في مؤتمر صحفي اليوم حسبما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إنه تم تعيين "جيونغ هوانغ-كون" (61 عاما)، الرئيس السابق لإدارة التنمية الريفية والسكرتير الرئاسي السابق للزراعة، وزيرا للزراعة، بينما تم تعيين "لي جونغ-سيك" (61 عاما)، الأمين العام السابق لدائرة العمل والتوظيف الكورية، وزيرا للعمل.



وأشار إلى أن "جيونغ" هو الشخص المناسب ليس فقط لحل المشكلات التي تواجه المجتمعات الريفية ولكن أيضا لتعزيز القدرة التنافسية لقطاعات الزراعة والغابات والثروة الحيوانية وتطويرها إلى صناعات النمو في المستقبل.



وأضاف أن "لي" هو الشخص المناسب لرسم مخطط لإقامة علاقات عقلانية بين العمل والإدارة حيث يتم احترام قيمة العمل بشكل صحيح.



ومع إعلان اليوم، أكمل يون تشكيلة المناصب الوزارية الـ 18 قبل إطلاق إدارته في 10 مايو المقبل.



وسيخضع جميع الوزراء المرشحون الـ 18، بالإضافة إلى رئيس الوزراء المرشح، لعملية تأكيد برلمانية، لكن رئيس الوزراء المرشح فقط هو الذي سيحتاج إلى موافقة البرلمان.