الرئيس الكورى الجنوبى يأمل أن تحقق بلاده هدفها لخفض انبعاثات الكربون

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الخميس، عن أمله في أن تحقق بلاده هدفها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على الرغم من أن الفريق الانتقالي للرئيس الكوري المنتخب "يون سيوك-يول" يسعى إلى تعديل خطط حياد الكربون للحكومة المنتهية ولايتها.



وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية المنتهية ولايتها في العام الماضي أنها ستخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% عن مستوياتها لعام 2018 بحلول عام 2030، بارتفاع حاد عن هدفها السابق البالغ 26.3%، وأنها ستحقق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.



وقال الرئيس "مون" - في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)-: "إن هدف 2030 طريق صعب بالتأكيد، لكن يمكننا ويجب علينا تحقيقه".



ولتحقيق الهدف، خططت إدارة "مون" لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة ووضع مصادر الطاقة الصديقة للبيئة في مركز تجميعة الطاقة في البلاد.



ومن جانبه، دعا الفريق الانتقالي للرئيس الكوري المنتخب إلى إصلاح مخطط حياد الكربون الحالي، مدعيا أن السياسات التي تتبعها إدارة "مون" زادت في الواقع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقال إن الالتزام بخططها سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء وحتى خفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.



ومن المتوقع أن يحدث تحول جذري في السياسات الكورية للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، حيث تعهد "يون" بالتخلي عن تلك السياسات وجعل البلاد دولة قوية في توليد الطاقة النووية.