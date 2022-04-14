الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية الفرنسى

الت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان يوم الأربعاء.
وحسب بيان للرئاسة فقد حضر الاستقبال رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري.
ولم يكشف البيان الرئاسي عن مزيد من التفاصيل بشأن ما تناوله اللقاء.
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) April 13, 2022
حضر الاستقبال السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. pic.twitter.com/kTESkePiL1
🔴#هــــام— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) April 13, 2022
👈رئيس الجمهورية #عبد_المجيد_تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي #جان_إيف_لودريان
👈حضر الاستقبال #رمطان_لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. pic.twitter.com/FAg19etd17
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