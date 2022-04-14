اليوم السابع
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الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية الفرنسى

الخميس، 14 أبريل 2022 04:00 ص
الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية الفرنسى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وكالات

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الت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان يوم الأربعاء.

وحسب بيان للرئاسة فقد حضر الاستقبال رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري.

ولم يكشف البيان الرئاسي عن مزيد من التفاصيل بشأن ما تناوله اللقاء.


تبون

الجزائر

اخبار الجزائر

جان ايف لورديان

فرنسا

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