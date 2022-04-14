أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ، أهمية مواصلة كل الجهود اللازمة من أجل التصدى لجائحة كوفيد - 19، والالتزام بكافة التدابير الصحية لمواجهة الفيروس.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسى قيس سعيد مع وزير الصحة التونسى على مرابط ، حيث اطلع رئيس الدولة، على تطور الوضع الصحى فى تونس.
يذكرأن، استعرضت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، خلال لقائها مع وفد من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الاستحقاقات السياسية المقبلة من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس عبر الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدة على مبدأ المشاركة الذي اعتمد منذ الإعلان عن خارطة الطريق انطلاقا من الاستشارة الوطنية واللقاءات مع المنظمات الوطنية ليشمل لاحقا كل ممثلي المجتمع المدني.
حضر اللقاء الذى عقد فى قصر الحكومة بالقصبة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وسفير الاتحاد الاوروبى بتونس ماركوس كورنارو.
وعبر الوفد الأوروبى عن اعتزازه بالعلاقات المميزة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، ووقوفه ومساندته لتونس في مسارها الإصلاحى من أجل تدعيم الديمقراطية.
وشدد الوفد الأوروبي على ضرورة احترام مبادئ المشاركة والتعددية في بقية مراحل خارطة الطريق، مؤكدين أهمية إنجاح التجربة التونسية واستعدادهم لوضع الخبرات والتجارب اللازمة لمساعدة تونس على إتمام استحقاقاتها السياسية في أفضل الظروف.
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