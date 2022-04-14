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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ، أهمية مواصلة كل الجهود اللازمة من أجل التصدى لجائحة كوفيد - 19، والالتزام بكافة التدابير الصحية لمواجهة الفيروس.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسى قيس سعيد مع وزير الصحة التونسى على مرابط ، حيث اطلع رئيس الدولة، على تطور الوضع الصحى فى تونس.

يذكرأن، استعرضت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، خلال لقائها مع وفد من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الاستحقاقات السياسية المقبلة من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس عبر الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدة على مبدأ المشاركة الذي اعتمد منذ الإعلان عن خارطة الطريق انطلاقا من الاستشارة الوطنية واللقاءات مع المنظمات الوطنية ليشمل لاحقا كل ممثلي المجتمع المدني.