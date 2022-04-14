الدفاع الروسية تعلن السيطرة على حريق شب على متن الطراد الصاروخي موسكفا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تمت السيطرة على مصدر الحريق على متن الطراد الصاروخي موسكفا.



وقال تقرير الوزارة، "تم تحييد مصدر النيران على الطراد موسكفا. ولا يوجد اشتعال مفتوح. وتم وقف انفجار الذخيرة"، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأضاف التقرير أن الطراد "موسكفا ما زال طافيا على الماء، ولم يتضرر التسليح الصاروخي الرئيسي. تم إجلاء طاقم الطراد إلى سفن أسطول البحر الأسود في المنطقة .. يتم اتخاذ تدابير لسحب الطراد إلى الميناء. ويجري تحديد أسباب الحريق".



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي موسكفا.



وأشارت الوزارة إلى أن الحريق تسبب بانفجار ذخائر على متن الطراد، لافتة إلى أن أضرارا بالغة لحقت بالطراد.