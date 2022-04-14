اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 08:53 ص
أكرم القصاص
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الحكومة الموريتانية: صرفنا 280 مليار أوقية لمساعدة الفئات الهشة

الخميس، 14 أبريل 2022 08:00 ص
الحكومة الموريتانية: صرفنا 280 مليار أوقية لمساعدة الفئات الهشة موريتانيا - أرشيفية
أش أ

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 أعلن محمد ماء العينين ولد اييه الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، إن حكومة بلاده قامت بصرف 280 مليار أوقية لمساعدة الفئات الهشة "الدولار يعادل 37 أوقية موريتانية".

وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء في نواكشوط، أن 7 مليارات من هذا المبلغ خصصت للتحويلات النقدية وأكثر من 3 مليارات في تحمل نفقات المياه والكهرباء، وما يقارب 6 مليار في الإعفاءات الضريبية لتخفيض السلع على المواطنين، و31 مليارا لمواجهة جائحة "كورونا"، إضافة دعم المحروقات.

وأكد الوزير الموريتاني أن الأوضاع العالمية سببت بعض التحديات وهي مسألة لابد من حدوثها، لكن الحكومة الموريتانية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة تلك التحديات.


موريتانيا

اخبار موريتانيا

محمد ماء العينين ولد اييه

نواكشوط

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