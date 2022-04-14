التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 قريباً

كتب محمود طه حسين

ينتظر كثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام، آلية وطريقة عقد الامتحانات، حيث كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيجرى إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وكل النقاط التى يحتاج الطلاب إلى معرفتها قريباً، قائلة: سوف تكشف الوزارة كافة التفاصيل الخاصة بعقد الاختبارات خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانويه العامة 2022، اتاحت قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل بكنترولات الثانوية العامة وحتى 19 أبريل الساعة على أن يقوم المتقدم بالحضور بنفسه لكتابة طلب الالتحاق بمقر اللجنة.

وأوضحت لجان النظام والمراقبة في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن مواعيد تلقى الطلبات من الساعة التاسعه صباحاً بمقر اللجنة، بمرافقة صوره بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصیة ضوئية، وصحيفة أحوال معتمدة ومختومة من واقع ملف الخدمة وموضح بها الجزاءات على أن يعقد الامتحان والمقابلة الشخصية للمتقدم مساء يوم التقدم بمقر لجنة الإدارة.

وحددت شروط التقدم وهى: ألا يكون قد سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبه ولجان الادارة للشهادات المحلية أو العامة (الشهادة الثانوية العامة - الشهادة الإعدادية العامة والمهنية - التربية الخاصة - مراكز تجميع وتوزيع الاسئلة للشهادات المذكورة، وألا يكون لديه موانع طبقاً للنشره العامة رقم ( 1) في 2019/1/30م.

وتابعت: يجب ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة هذا العام حتى الدرجة الثالثة داخل قطاع أسيوط وهي: المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر ودرجات الموانع هي: الدرجة الأولي (الآب – الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة ) الدرجة الثانية (الأخ والأخت – الجد والجدة - الأحفاد)، أما الدرجة الثالثة "أبناء الاخ والأخت - العم والعمة - الخال والحالة - أبناء الأحفاد، وعدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحدهما حتى الدرجة الثانية.