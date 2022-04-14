التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون وفق نظام التقييم الجديد

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون وفق نظام التقييم الجديد بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم ويجب على الطلاب الاستعداد لها بالاعتماد على طريقة تحصيل بعيدة عن الحفظ والتلقين والتوقعات، موضحة أنه يجب أن ينوع الطالب فى طريقة التحصيل والاعتماد على مصادر تعلم متعددة وخاصة بنك المعرفة والأسئلة الموجودة فى الدروس والموضوعات الدراسية.

وكانت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانويه العامة 2022، اتاحت قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل بكنترولات الثانوية العامة وحتى 19 أبريل الساعه على أن يقوم المتقدم بالحضور بنفسه لكتابة طلب الالتحاق بمقر اللجنة.

وأوضحت لجان النظام والمراقبة في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن مواعيد تلقى الطلبات من الساعة التاسعه صباحاً بمقر اللجنة، بمرافقة صوره بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصیه ضوئيه، وصحيفه أحوال معتمدة ومختومة من واقع ملف الخدمة و موضح بها الجزاءات على أن يعقد الامتحان والمقابلة الشخصية للمتقدم مساء يوم التقدم بمقر لجنة الادارة.

وحددت شروط التقدم وهى : ألا يكون قد سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبه ولجان الادارة للشهادات المحلية أو العامة ( الشهادة الثانوية العامة - الشهادة الإعدادية العامة والمهنية - التربية الخاصة - مراكز تجميع وتوزيع الاسئلة للشهادات المذكورة، و ألا يكون لديه موانع طبقاً للنشره العامة رقم ( 1) في 2019/1/30م.

وتابعت: يجب ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة هذا العام حتى الدرجة الثالثة داخل قطاع أسيوط وهي: المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الاحمر ودرجات الموانع هي: الدرجة الأولي ( الاب – الام - الابناء - الزوج أو الزوجة ) ه الدرجة الثانية ( الاخ والاخت – الجد والجدة - الاحفاد )، أما الدرجة الثالثة" أبناء الاخ والأخت - العم والعمة - الخال والحالة - أبناء الأحفاد، و عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة او مع اقارب احدهما حتى الدرجه الثانية.