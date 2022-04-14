اليوم السابع
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التطعيم ضد كورونا أنقذ حياة 150 ألف شخص فى إيطاليا

الخميس، 14 أبريل 2022 11:15 ص
التطعيم ضد كورونا أنقذ حياة 150 ألف شخص فى إيطاليا لقاح كورونا
فاطمة شوقى

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منعت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا فى إيطاليا حدوث 150الف حالة وفاة وأكثر من 500 الف حالة دخول الى المستشفى وأكثر من 55 الف حالة دخول للعناية المركزة، حسبما قال المعهد العالى الإيطالى للصحة ISS.

وأشار المعهد إلى أن التقديرات تشير إلى الفترة بين 27 ديسمبر 2020 ، تاريخ بدء حملة التطعيم ، و 31 يناير 2022 ، وأنه في هذا الوقت منع تحصين السكان 8 ملايين إصابة، حسبما نقلت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

في يناير وحده ، عندما ساد متغير اوميكرون في جميع أنحاء المنطقةو منع التطعيم 5.2 مليون حالة ، و 228000 حالة دخول إلى المستشفى ، و 19000 حالة دخول في العناية المركزة و 74000 حالة وفاة ، وفقًا لدراسة ISS.

ويوجد في إيطاليا 89.95 ٪ من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا مع دورة التطعيم الكاملة و 83.70 ٪ من أولئك الذين يمكنهم تلقي جرعة التعزيز قد فعلوا ذلك بالفعل.

بالنسبة للأطفال ، 37.73٪ بين 5 و 11 سنة لديهم لقاح واحد على الأقل و 34.07٪ لديهم جدول كامل.

أبلغت إيطاليا عن 15.4 مليون إصابة بكورونا  منذ فبراير 2020 ، عندما بدأ الوباء في البلاد ، و 161.000 حالة وفاة بسبب المرض.

 

 


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