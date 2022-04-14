التحريات تكشف مفاجأة بتورط طبيب فى سرقة جهاز طبى من مستشفى بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفري

اعترف طبيب متهم بسرقة جهاز طبي من مستشفى بأوسيم، عقب القبض عليه بسرقة الجهاز البالغ قيمتها ما يقرب من 150 ألف جنيه، حيث وضعه بحقيبة صغيرة، وكشفت تحريات رجال المباحث عن مفاجأة، بتورط الطبيب في سرقة جهاز طبي من مستشفى أخرى سابقا.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة جهاز طبي من مستشفى بأوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للمقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز أوسيم، تورط طبيب في سرقة جهاز طبي، حيث يتولى الطبيب الإشراف على عدد من المستشفيات، وخلال مروره على المستشفى استولى على الجهاز وأخفاه بحقيبته.

تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على الجهاز المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.