وقالت ساكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إنها توافق الرئيس جو بايدن عندما وصف ما يحدث على الأرض في أوكرانيا بالإبادة الجماعية".. مضيفة "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهدف المدنيين في أوكرانيا بوحشية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة الشعب الأوكراني".