واشنطن (أ ش أ)

حثت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، جميع القادة حول العالم لتكثيف المساعدات العسكرية والأمنية إلى أوكرانيا.

وقالت ساكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إنها توافق الرئيس جو بايدن عندما وصف ما يحدث على الأرض في أوكرانيا بالإبادة الجماعية".. مضيفة "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهدف المدنيين في أوكرانيا بوحشية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة الشعب الأوكراني".

وكان نائب وزير الخارجية الروسى، أوليج سيرومولوتوف، أعلن أن واشنطن زودت كييف خلال الشهر والنصف الماضى بأسلحة بقيمة1.65 مليار دولار.

وقال سيرومولوتوف حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "إن هؤلاء الناس كلهم مسلحون بشكل جيد لأن الدول الأعضاء في حلف الناتو كانت تقوم خلال السنوات الثمانى الماضية بتسليم الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا".

وأضاف "ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة ازدادت أحجام المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا. وخلال الشهر والنصف الماضي سلمت واشنطن وحدها إلى كييف أسلحة بقيمة إجمالية 1.65 مليار دولار، بما فيها مئات من منظومات "ستينغر" المحمولة للدفاع الجوي وآلاف من صواريخ "جافلين" الموجهة المضادة للدبابات وقاذفات قنابل يدوية وأنواع أخرى من الأسلحة".