البنتاجون: نعتقد أن الطراد الروسي تعرض لأضرار كبيرة ولا يمكننا الجزم بالسبب

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إنها تعتقد أن الطراد الروسي تعرض لأضرار كبيرة ولا يمكننا الجزم بالسبب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية،: نعمل لإيصال الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا سريعا، موضحة أن البحرية الروسية لا تملك حرية الحركة شمال البحر الأسود جراء الصواريخ المضادة للسفن التي منحتها بريطانيا إلى أوكرانيا.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اكتشاف طائرات مسيرة مزودة بأجهزة خاصة برش مواد بيولوجية في مقاطعة "خيرسون" جنوبي أوكرانيا.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، اليوم الخميس:" لقد عثرت الوحدات الاستخباراتية لقواتنا المسلحة في التاسع من مارس الماضي في أراضي مقاطعة "خيرسون" على ثلاث طائرات مسيرة مزودة بحاويات بها مواد بيولوجية، يصل حجمها 30 لترا وأجهزة رش"، معربا عن قلق بلاده من هذا الأمر.

وأضاف كيريلوف: "وفقا للمعطيات المتوفرة، كانت أوكرانيا قد اقتنت في يناير 2022 عبر منظمات وسيطة أكثر من 50 جهازا من هذا النوع، يمكن استخدامها لرش مواد بيولوجية ومواد كيميائية سامة".

من جانبها، أكدت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية الحصول على أدلة موثقة على نوايا القيادة الروسية للسيطرة على الجزء الأيسر من العاصمة الأوكرانية (كييف).