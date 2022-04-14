البرلمان الأوكرانى يصوت على قرار يعتبر أعمال جيش روسيا بأوكرانيا "إبادة جماعية"

كتب أحمد عرفة

صوت البرلمان الأوكرانى على قرار يعتبر أعمال الجيش الروسى فى أوكرانيا "إبادة جماعية"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة "إكسترا نيوز".

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اكتشاف طائرات مسيرة مزودة بأجهزة خاصة برش مواد بيولوجية فى مقاطعة "خيرسون" جنوبى أوكرانيا.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، اليوم الخميس:" لقد عثرت الوحدات الاستخباراتية لقواتنا المسلحة في التاسع من مارس الماضي في أراضي مقاطعة "خيرسون" على ثلاث طائرات مسيرة مزودة بحاويات بها مواد بيولوجية، يصل حجمها 30 لترا وأجهزة رش"، معربا عن قلق بلاده من هذا الأمر.

وأضاف كيريلوف: "وفقا للمعطيات المتوفرة، كانت أوكرانيا قد اقتنت في يناير 2022 عبر منظمات وسيطة أكثر من 50 جهازا من هذا النوع، يمكن استخدامها لرش مواد بيولوجية ومواد كيميائية سامة".

من جانبها، أكدت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية الحصول على أدلة موثقة على نوايا القيادة الروسية للسيطرة على الجزء الأيسر من العاصمة الأوكرانية (كييف).