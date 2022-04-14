الاستخبارات الأمريكية: واشنطن حريصة بشدة على منع وقوع حرب عالمية ثالثة

كتب محمد جمال

قال ويليام بيرنز مدير الاستخبارات الأمريكية اليوم الخميس، أن واشنطن حريصة بشدة على منع وقوع حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أن أمريكا تعمل على تقييم مسألة إرسال مسئولين أمريكيين إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه ليس لدينا أى دليل على أن روسيا رفعت مستوى تأهب قواتها النووية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان قال، إن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بتوحيد المجتمع الدولي بشكل فعال وسريع ضد روسيا، متابعا: لن أعلق على الجانب الاستخباراتى فى حرب أوكرانيا.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكى: نجحنا خلال أيام في فرض عقوبات كبيرة ضد روسيا، موضحا أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر أشهر.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: عبرنا عن قلقنا من موقف الصين إزاء الحرب في أوكرانيا، مستطردا: ما زلنا ننسق مع الروس بمسائل عدة بينها النووية والمحطة الفضائية الدولية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن تغيير السلطة في روسيا مسؤولية الشعب الروسي وحده، موضحا أن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إزاحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن السلطة كان شخصيا.