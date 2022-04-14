وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس ان الفرع هو إضافة هامة إلى قائمة المنظمات الدولية التى تستضيفها النمسا.

واشار البيان إلى أن الأمين العام للمحكمة هوجو سيبلز سيعقد اول جلسة فى فرع فيينا فى مايو المقبل .



يشار إلى ان محكمة العدل الدولية الدائمة هى واحدة من أقدم الهيئات الدولية وأكثرها شهرة ، ويرجع تاريخها إلى اتفاقيات لاهاى لعامى 1899 و 1907 وتضم المحكمة الدائمة اليوم 122 دولة عضو بما فى ذلك النمسا و مقرها الرئيسى فى لاهاى.