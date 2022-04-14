استمع لمدح رسول الله من محمد الأزهرى الحاصل علي جائزة الصوت الذهبى.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "صوته يحاكي نصر الدين طوبار.. استمع لمدح رسول الله من محمد الأزهرى الحاصل علي جائزة الصوت الذهبي"، ذلك مع الشيخ القارئ والمنشد محمد عبدالرحمن الأزهري .

الشيخ محمد الأزهري طالب بكلية الدراسات الإسلامية قسم الشريعة وعمره 20 سنة، من قرية أبو حسين مركز الزقازيق، حاصل علي 4 إجازات في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وحصل علي العديد من الجوائز في مجال القرآن الكريم .

بالرغم من صغر الشيخ الأزهري، إلا أنه شارك كـ " محكم " ، في عدد من المسابقات، من بينها مسابقة الصوت الذهبي لقناة الصحة والجمال، بالإضافة الي مسابقة مزامير الدولية و اخري بالعراق .

ويقول الازهري إنه يقوم بتحفيظ القران الكريم كمتطوع للأطفال والكبار، وأن مثله الأعلى هو الشيخ مصطفي اسماعيل ، و يطمح ان يكون مثله قارئ قران كريم بالإذاعة المصرية .