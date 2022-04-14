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استسلام 1350 جنديا من مشاة البحرية الأوكرانية لقوات دونيتسك فى ماريوبول

الخميس، 14 أبريل 2022 11:05 ص
استسلام 1350 جنديا من مشاة البحرية الأوكرانية لقوات دونيتسك فى ماريوبول الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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قال مقر الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية إن 1350 جنديا من مشاة البحرية الأوكرانية "اللواء 36" في ماريوبول ألقوا أسلحتهم واستسلموا لقوات دونيتسك الشعبية.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في البيان: "يواصل جنودنا اعتقال مسلحي اللواء 36 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول. وحتى مساء الأربعاء 13 أبريل، استسلم 1350 من مشاة البحرية الأوكرانية"، منوها بأنه خلال الساعات الأخيرة استسلم أكثر من 300 جندي في ماريوبول.

ولفتت السلطات في دونيتسك، أنه حتى صباح أمس الأربعاء، ألقى 1026 جنديا من اللواء 36 مشاة البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية، من بينهم 162 ضابطا، أسلحتهم واستسلموا لقوات دونيتسك الشعبية.


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