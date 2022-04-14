ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالفلبين إلى 115 شخصا

وأوضحت السلطات الفلبينية حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أنه لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، كما أجبرت العاصفة وهي أقوى عاصفة ضربت الأرخبيل هذا العام، عشرات الآلاف من الأشخاص على البحث عن ملاذ في مراكز الإجلاء.

وتضرب الفلبين كل عام، ما لا يقل عن 20 عاصفة وإعصارا، معظمها خلال موسم الأمطار الذي يبدأ في شهر يونيو من كل عام.