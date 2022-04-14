اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالفلبين إلى 115 شخصا

الخميس، 14 أبريل 2022 09:39 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالفلبين إلى 115 شخصا فيضانات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن المنخفض الاستوائي "ميجي"، الذي ضرب وسط وجنوب الفلبين إلى 115 شخصا.

وأوضحت السلطات الفلبينية حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أنه لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، كما أجبرت العاصفة وهي أقوى عاصفة ضربت الأرخبيل هذا العام، عشرات الآلاف من الأشخاص على البحث عن ملاذ في مراكز الإجلاء.

وتضرب الفلبين كل عام، ما لا يقل عن 20 عاصفة وإعصارا، معظمها خلال موسم الأمطار الذي يبدأ في شهر يونيو من كل عام.

 


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